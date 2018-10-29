رسمياً: ليستر سيتي يعلن عن وفاة مالكه

مالك ليستر سيتي في صورة أرشيفية

أعلن ليستر سيتي في بيان رسمي وفاة مالكه التايلندي فيكاي سريفادانابرابها إثر حادث تحطم طائرته المروحية.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "بعميق الحزن والأسى نؤكد أن رئيس النادي فيكاي سيرفادانابرابها، كان ضمن من خسروا حياتهم بشكل مأساوي، جراء تحطم المروحية التي كانت تقله رفقة 4 أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور".

وأكد البيان عدم وجود أي ناجين من بين المرافقين الأربعة، كما تقدم بالتعازي لعائلة المالك ولجميع العاملين في النادي.

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ووصف البيان الرئيس الراحل بأنه رجل عظيم وطيب وكريم ومحب لعائلته ومرؤوسيه، كما أعلن عن فتح الباب لتقديم التعازي في الثامنة صباحاً من الثلاثاء 30 أكتوبر في ملعب كينغ باور وعبر موقعه الإلكتروني.

يذكر أن الطائرة المروحية تحطمت عقب إقلاعها بعد نهاية مباراة ليستر سيتي وويست هام (1-1) السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن وفاة مالك النادي حتى أتى هذا البيان.