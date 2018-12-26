تقرير: نيمار يرحل عن باريس سان جيرمان في الصيف والبديل جاهز

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان سيرحل عن بطل فرنسا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأن بديله بات جاهزاً.

ونقلت الصحيفة عن شبكة "دون بالون" اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي الباريسي حددت بديلاً للدولي البرازيلي، الذي سيغادر في الصيف المقبل لأحد كبار أوروبا.

وأضافت أن صاحب الـ 26 عاماً قرر بالفعل مغادرة باريس سان جيرمان لرغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات القارية مع أن النادي الفرنسي ما زال ينافس في نسخة هذا الموسم من التشامبيونز ليغ.

وأضافت أن أنتوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد سيكون بديل مهاجم برشلونة السابق، مشيرة إلى أن الصفقة ستكلف خزائن الباريسي قرابة 200 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد غريزمان.

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وارتبط نيمار بريال مدريد خلال الفترة الماضية بعد رحيل كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق إلى يوفنتوس.

وخاض نيمار هذا الموسم مع باريس سان جرمان 19 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، وصنع 8 أهداف أخرى، أي أنه يسجل كل 99 دقيقة، بواقع 1.585 دقيقة منذ بداية الموسم في مختلف البطولات.

وكان قد رحل عن البارسا صيف عام 2017، لينضم للنادي الباريسي، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي لفسخ عقده وقيمته 222 مليون يورو، واستطاع منذ قدومه تقديم مردود جيد مع زميليه كيليان مبابي وإيدينسون كافاني.

كانت الأيام الماضية قد شهدت انتشار تقارير تفيد بأنه يتحتم على باريس سان جيرمان بيع نيمار أو مبابي الصيف القادم تجنباً للدخول في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.