رادجيا ناينغولان

انتشر مساء الثلاثاء تسريب هاتفي لرادجيا ناينغولان لاعب وسط إنتر، يسب فيه جماهير النيراتزوري ويكشف فيه عن رغبته بالعودة إلى روما.

وكان إنتر قد أوقف النجم البلجيكي المثير للجدل لأسباب تأديبية، حيث سيغيب عن لقاء نابولي مساء الأربعاء، بالإضافة لتغريمه مبلغ 100 ألف يورو.

وظهر تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية لناينغولان مع طرف مجهول قال فيها: "يا للهول، تسببت بفوضى كبيرة هنا، أريد العودة.

"سأفعل أي شيء لإنهاء وجودي هنا، في البداية أعطيت كل شيء وبقوا صامتين، لكني أعد أنه إذا جاءت جماهير إنتر للتودد لي مجدداً سيكون ردي قاسياً معهم"، مستخدماً تعابير وألفاظ مسيئة في وصفهم.

تقرير: يوفنتوس يوافق على انتقال هيغواين إلى تشيلسي

برشلونة يحدد موعد حسم مستقبل فالفيردي

أهداف مباراة توتنهام وبورنموث 5-0 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 4-0 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وهادرسفيلد 3-1 الدوري الإنجليزي



وختم: "أنا صديق جيد لـ (فرانشيسكو) توتي، سأحاول دفعه لمحاولة إعادتي، لكن ذلك سيتسبب في حرب هنا لكي يوافقوا على رحيلي".

ونشرت كلاوديا ناينغولان، زوجة اللاعب، رسالة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قالت فيها أنها تتابع جميع رسائل التهديد التي وصلتها وابنتها، والتي وصفتها بالبغيضة، وأكدت أنها فقط من يتابع هذه الرسائل.

وكان البلجيكي قد أغلق حسابه على إنستغرام، وأشارت تقارير إلى أن إنتر هو من طلب من اللاعب فعل ذلك كقرار تأديبي.

يذكر أن إنتر تعاقد مع ناينغولان الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو في صفقة صعقت أنصار روما.