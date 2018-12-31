توتوسبورت: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع رامزي

آرون رامزي

أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية توصل يوفنتوس لاتفاق مع آرون رامزي نجم وسط آرسنال يقضي بانتقال الدولي الويلزي إلى صفوفه بدءاً من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة أن رامزي سيحصل على راتب سنوي قيمته حوالي 6.5 مليون يورو، بالإضافة للمكافآت التي قد توصل أجره إلى 8 ملايين يورو بحال مشاركته في 70% من لقاءات الفريق خلال الموسم.

ولن تكلف الصفقة خزائن يوفي أية مبالغ يدفعها لآرسنال حيث ينتهي عقد رامزي مع النادي اللندني مع نهاية الموسم الجاري، مما يعني أنه سيكون حراً للتوقيع مع البيانكونيري بداية من يناير على أن يتم تفعيل بداية العقد من الموسم الجديد.

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وسيدفع يوفنتوس حوالي 9 ملايين يورو عبارة عن تكلفة عمل الوكلاء على إتمام الصفقة، وهو رقم أقل من ذلك الذي أتم به صفقة إيمري تشان، الذي جاء مجاناً من ليفربول.

ويخطط النادي الإيطالي للتوقيع على عقدٍ مع رامزي الشهر المقبل لتفادي أية مشاكل قد تقع بحال دخول أطراف جديدة لخطف الصفقة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن رامزي كان مطلوباً من قبل أكثر من فريق أبرزها باريس سان جيرمان بعد أن تأكد عدم تجديده لعقده مع آرسنال.