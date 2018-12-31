ليفاندوفسكي: أريد البقاء طويلاً في بايرن ميونيخ

روبرت ليفاندوفسكي

أبدى روبرت ليفاندوفسكي رغبته البقاء في بايرن ميونيخ طويلاً، مؤكداً أنه أغلق باب الرحيل لأحد الأندية الأوروبية.

وكان الدولي البولندي صاحب الـ 30 عاماً قريباً من الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إذ ارتبط بريال مدريد وتشيلسي، لكن بايرن تمسك به رافضاً التخلي عنه.

وتحدث ليفاندوفسكي لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن مستقبله قائلاً: "هناك فرصة ممتازة لأبقى هنا طويلاً، لا أفكر بالذهاب لأي مكان آخر. منذ وضعت أخبار الانتقالات جانباً، قلبي أصبح مع بايرن 100%".

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وواصل المهاجم الملتزم بعقد يمتد حتى عام 2021: "أنا ملتزم تماماً مع النادي، أستطيع بالتأكيد أن أرى نفسي أنهي مسيرتي الكروية مع بايرن".

ويعيش ليفاندوفسكي موسماً رائعاً مع بايرن ميونيخ، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق بـ 22 هدفاً في جميع البطولات، ويتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ 8 أهداف، ويتبقى له 5 أهداف حتى يُحطم رقم كلاوديو بيتزارو ويصبح الهداف الأول في تاريخ الدوري الألماني.

وأكد اللاعب رغبته الحفاظ على هذا المستوى الممتاز طويلاً، إذ قال: "أخطط للعب في المستوى الأعلى حتى عامي الـ 35 على الأقل، اشعر أني بدأت الفترة الأفضل في مسيرتي كمهاجم، نضجت بما يكفي وأملك الكثير من الخبرة".

أتم قائلاً: "إن كنت بصحة جيدة، سأستمر في أوروبا أطوال فترة ممكنة وبعدها قد انتقل، سنرى".