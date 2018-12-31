رسمياً: ويست هام يتعاقد مع سمير نصري

نصري بقميص ويست هام

أعلن ويست هام رسمياً عن تعاقده مع سمير نصري حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى.

ويتدرب لاعب الوسط الفرنسي مع الفريق اللندني منذ نوفمبر الماضي مع وجود اتفاق حول انضمامه لصفوفه بعد نهاية فترة إيقافه، إذ يسعى نصري لإحياء مسيرته التي تضررت كثيراً خلال العامين الأخيرين.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد عاقب صاحب الـ 30 عاماً بالإيقاف لعام ونصف بعد إدانته بتعاطي مادة منشطة دون علمه في عيادة أميركية خلال فترة لعبه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي إلى إشبيلية موسم 2016-2017، وتنتهي مدة الإيقاف في يناير 2019.



وكان نصري وقت إعلان العقوبة قد فسخ للتو عقده مع أنتاليا سبور وكان في طريقه إلى لاس بالماس، لكن الإيقاف أوقف خططه، إلا أنه سيعمل الآن مع مانويل بيليغريني مدربه السابق في سيتي والذي يُعد أحد أبرز المؤمنين بقدرات النجم الموقوف.

ليفاندوفسكي: أريد البقاء طويلاً في بايرن ميونيخ

تقرير: برشلونة يتفق مع رابيو

بوتشيتينو أمام معضلة الاختيار بين يونايتد وريال مدريد أو البقاء في توتنهام

منتخب ألمانيا يبحث عن نفسه في 2019

صلاح إلى برشلونة رغبة ميسي القديمة

وقال نصري أنه اختار ويست هام بسبب مشروعه الطموح وامتلاكه لما يلزم حتى يصبح أحد أهم الفرق في لندن، مضيفاً: "نحن نلعب أمام 60 ألف مشجع، نلعب في الملعب الأولمبي، نمتلك ملاعب للتدريب، ولدينا ملاك لديهم رغبة في الاستثمار وامتلاك فريق جيد، كل شيء هنا متوفر حتى نقوم بعمل عظيم.

"العودة لأقوى بطولة تنافسية في العالم مع فريق طموح ومدرب أعرفه هو الشيء الأمثل، وأنا متحمس جداً لهذه التجربة".

بدوره، رحب بيليغريني بلاعبه السابق مبدياً سعادته البالغة بالعمل معه مجدداً، كما أشاد بعمل الفرنسي الهائل خلال الأسابيع الأخيرة بهدف استعادة مستواه البدني بعد توقفه عن اللعب لفترة طويلة.

وقال المدير الفني التشيلي: "سيضيف نصري بُعداً جديداً لهجومنا، فهو لاعب مهاري ويلعب الكرة بجودة عالية ولديه القدرة على التألق في المباريات المهمة، لديه بالفعل خبرة ممتازة في الدوري الإنجليزي ونأمل أن يؤثر إيجابياً على الفريق بين الآن ونهاية الموسم".