توخيل يتمنى البقاء مع باريس سان جيرمان

توماس توخيل

حسم توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، الجدل المثار حول مستقبله بعد الخروج المحيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وقال الألماني: "عقدي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل، أرغب في البقاء هنا، والاستمرار من أجل التطور والنجاح، هذا هو هدفي.

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"يشعر الجميع بحزن شديد، نتقبل غضب الجماهير، ما حدث في مباراة مانشستر يونايتد كان أشبه بالحادثة، من المستحيل أن نخسر بهذا السيناريو، لم يلمس يونايتد الكرة في منتصف ملعبنا خلال الشوط الثاني، كرة القدم ظالمة أحياناً".

يذكر أن يونايتد أطاح بسان جيرمان بعد الفوز عليه في إياب دور الـ 16 بنتيجة 3-1، بعدما حقق الفريق الفرنسي انتصاراً بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، لتغادر كتيبة توخيل البطولة نظراً لأفضلية الأهداف التي سجلها الشياطين الحمر خارج أرضهم.