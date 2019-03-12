خاميس يحذر بايرن ميونيخ من سرعة لاعبي ليفربول

خاميس رودريغيز

حذر خاميس رودريغيز نجم بايرن ميونيخ زملاءه من نقطة قوة ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، غداً في إطار منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال مقابلة مع الموقع الرسمي للبوندسليغا، قال الدولي الكولومبي: "يتوجب علينا تقديم مباراة مثالية على ملعبنا من أجل العبور للدور المقبل.

"ليفربول لديه لاعبون فائقو السرعة، ويشعرون بالراحة عندما يحصلون على المساحات، لهذا السبب يجب أن نلعب بتركيزٍ عالٍ، ودخول المباراة بحافز كبير للظهور بشكل جيد".

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ويحتاج بايرن لتحقيق الفوز بأي نتيجة بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب آنفيلد.

وعن ذلك، قال خاميس: "أعتقد أننا بحاجة للتحلي بالحذر، نظراً لسرعتهم الفائقة في الهجمات المرتدة، لكني أؤمن بامتلاكنا كافة الفرصة للعبور للدور المقبل.

"أتوقع أن نحظى بدعم هائل من الجماهير في ملعب آليانز آرينا، والتي ستواصل تحفيزنا ودفعنا للأمام، لبذل أقصى ما لدينا في المباراة".