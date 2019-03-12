راموس يرد على منتقدي ريال مدريد

سيرخيو راموس

رد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عبر تويتر أمس الاثنين على مسائل مثيرة للجدل أحاطت به وببطل أوروبا مؤخراً بعدما انهار موسم الفريق الإسباني خلال أسبوع واحد.

ووجه المدافع بعض الأسئلة لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي بعدما خرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا ومن دوري أبطال أوروبا وابتعد بفارق 12 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وكتب راموس: "الأحداث الأخيرة كانت كارثية ولن أخفي رأسي في الرمال، لن نتغافل عن الحقيقة، يتحمل اللاعبون في الأساس هذا الأمر، وأتحمل أنا شخصياً بصفتي قائد الفريق المسؤولية أكثر من أي لاعب آخر.

"لهذا أرى أن أفضل طريقة للإجابة على الأسئلة التي تدور حولنا هي مواجهتها مباشرة".

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وأكد راموس أنه يتحمل المسؤولية بنسبة 200 في المئة بسبب تعمده الإيقاف عن مباراة إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال أمام أياكس امستردام والتي خسرها ريال مدريد 1-4 الثلاثاء الماضي ليودع المسابقة بالهزيمة 3-5 بمجموع المباراتين.

وكان راموس في ملعب سانتياغو بيرنابيو في تلك الليلة للمشاركة في فيلم وثائقي مما أغضب مشجعي الفريق.

وشرح قائد الملكي موقفه بالقول: "أرتبط ببعض الالتزامات ولم يخطر على بالي مطلقاً أن المباراة قد تنتهي بهذه النتيجة، تم اختصار فترة التصوير بعد أحداث المباراة".

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مساء الاثنين مع مدربه السابق زين الدين زيدان الذي قاده للفوز بلقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية ليخلف سانتياغو سولاري.