أهداف مباراة الريان ولوكوموتيف طشقند 2-1 دوري أبطال آسيا

ريفاس يحتفل بهدفه

تغلب الريان القطري على ضيفه لوكوموتيف طشقند بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

جاء هدفا الفائز عن طريق لوكا بورجيس (39)، وغيلمين ريفاس (58)، بعدما تقدم الضيوف بهدف دايورجون تيورابوف في الدقيقة الخامسة.

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بهذا الانتصار، رفع الريان رصيده إلى 3 نقاط ليتساوى مع لوكوموتيف طشقند بنفس الرصيد.