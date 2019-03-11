أهداف مباراة النصر وذوب آهن أصفهان 2-3 دوري أبطال آسيا

من لقاء الفريقين

سقط النصر السعودي أمام ضيفه ذوب آهن آصفهان الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطل آسيا.

افتتح النصر التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق جوليانو بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وبعد نصف ساعة على البداية، تمكن محمد مهدي من إدراك التعادل من ركلة حرة قابلها برأسية في شباك العالمي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، نجح وحيد زاده في تسجيل الهدف الثاني للفريق الإيراني، بعد خطأ من دفاع النصر، استغله اللاعب ليضع الكرة في الشباك.

وكانت بداية الشوط الثاني أكثر إثارة من طرف النصر الذي أهدر أكثر من فرصة محققة حتى الدقيقة 52 التي شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح صاحب الضيافة تقدم لها عبد الرزاق حمد الله، لكن الحارس محمد رشيد مظاهري تصدى لها، قبل أن يطلب الحكم إعادتها ويشهر البطاقة الصفراء في وجه الحارس.

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وأعاد حمد الله تنفيذ الركلة ووضعها ببراعة في الشباك معلناً عن هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للنصر، تقدم لتنفيدها المغربي، لكن سددها هذه المرة بعيداً عن المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، ومن رمية تماس لصالح الفريق الإيراني، وصلت إلى منطقة جزاء النصر وإلى أمير رسلان الذي بلمسة رأسية وضعها في الشباك (90).

ورفع ذوب آهن أصفهان رصيده بالتالي إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي رصيد النصر خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.