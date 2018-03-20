مورينيو يجتمع بلاعبي مانشستر يونايتد قبل التوقف الدولي

عقد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد جلسة مع لاعبيه قبل انضمامهم لمنتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

مورينيو تحدث مع اللاعبين الذين أسماهم بـ "الخائفين" مطالباً إياهم بتحمل مسؤولية ارتداء قميص يونايتد وبذل المزيد من الجهد.

وكان المدرب البرتغالي قد خرج لمهاجمة بعض لاعبيه علناً بعد المباراة أمام برايتون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.

وطلب مدرب فريق الشياطين الحمر من لاعبيه احترامه، وممن هم مهددون بالرحيل أن يشرفوا قميص مانشستر يونايتد مع منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي.

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يُذكر أن الصحف تحدثت عن ستة راحلين بشكل أساسي الموسم القادم، وهم ماتيو دارميان ودالي بليند ومروان فيلايني ولوك شو وزلاتان إبراهيموفيتش إلى جانب مايكل كاريك الذي سيعتزل.

ولم يسلم خوان ماتا وآندير هيريرا وأنتوني مارسيال أيضاً من الرحيل حيث من المقرر أن يجتمع مورينيو مع إد ودوارد لحسم أمرهم.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني حالياً بعد ضياع لقب الدوري الإنجليزي والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتبق أمامه إلا كأس الاتحاد الإنجليزي.