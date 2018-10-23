تير شتيغين: ريال مدريد يفتقد رونالدو

كريستيانو رونالدو

يرى مارك أندريه تير شتيغين حارس مرمى برشلونة أن الفوز على ريال مدريد هو أفضل ما يمكن أن يحدث في مباراة الكلاسيكو، الأحد المقبل على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال الدولي الألماني في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الفوز على ريال مدريد هو الأمر الأفضل، نحن مستعدون لهذه المباراة المذهلة، والجميع يريد الوصول لهذه المواجهة بأفضل حالة ممكنة.

“أفضل مباراة الكلاسيكو الذي فزنا بها في سانتياغو بيرنابيو بفضل هدف ميسي في اللحظة الأخيرة، وقام برفع قميصه أمام الجماهير، رغم أننا لم نفز بالدوري في ذلك الموسم.

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“غياب رونالدو؟ لديهم لاعبون جيدون، لم أشاهد الكثير من المباريات لريال مدريد لأن جدولنا مزدحم، لكنهم بالطبع تأثروا بغيابه. تحدثت مع (توني) كروس في المنتخب الألماني، نحن أفضل لكن علينا أن نركز على أنفسنا”.