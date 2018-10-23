لوبيتيغي لا يخشى الإقالة

يولين لوبيتيغي

تعهد يولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد أمس بالعمل على إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي، ووضع حد لسلسلة النتائج السيئة، مؤكداً أنه لا يخشى الإقالة.

ويبدو مستقبل لوبيتيغي متأرجحاً، في ظل النتائج السلبية التي حققها بطل أوروبا في الفترة الماضية، علماً بأنه تولى مهامه بعد نهاية الموسم الماضي، خلفاً لزين الدين زيدان الذي أعلن رحيله بعد قيادة الملكي للقبه القاري الثالث توالياً.

وعشية استضافة فيكتوريا بيلزن التشيكي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا، قال لوبيتيغي: "أنا هنا بملابس النادي، وبشكل منطقي سأكون المدرب في المباراة (اليوم)، لكني لا أستطيع تأكيد أي شيء يتعلق بالمستقبل، إذا سألتموني عما سيحصل بعد شهر أو سنة أو سنتين، لا أعرف. نركز على الحاضر، وهذه مهنتنا ومسؤوليتنا".

ويرتبط لوبيتيغي (52 عاماً) بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2021، لكنه يواجه ضغوطاً متزايدة بعد فشله في الفوز في المباريات الخمس الأخيرة (تلقى 4 هزائم فيها)، وتسجيل رقم قياسي سلبي في العقم التهديفي امتد 481 دقيقة، محطماً الرقم السابق العائد لموسم 1984 - 1985.

وأدت الخسارة في الدوري الإسباني السبت، أمام ضيفه ليفانتي (1-2)، إلى تراجع ريال إلى المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن برشلونة (المتصدر).

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وعلى الأرجح، كان أمس أصعب أيام المدرب السابق للمنتخب الإسباني على الإطلاق منذ توليه المهمة الفنية لريال مدريد، فلم يسأله أحد من الصحفيين تقريباً عن منافس فريقه في دوري الأبطال، بل عن مستقبله الغامض مع النادي الملكي.

ورد لوبيتيغي على الأسئلة بشأن حالته المعنوية قائلاً: "ما أشعر به هو أنه أمامنا مباراة تحفزنا لأقصى درجة، وسنخوضها بكل شغف وطاقة، ما تعلمته في هذا النادي هو الكفاح، وأنا مؤمن بهذا إيماناً كاملاً، سنكافح من أجل تغيير هذا الموقف الذي لا يعد الأفضل".

واستشاط لوبيتيغي غضباً بعد أن طرح عليه بعض الحاضرين مرة أخرى سؤال بشأن مستقبله مع ريال مدريد، إذا أخفق في تحقيق الفوز اليوم، فقال: "ما قمت به هو تحليل أداء المنافس، والتفكير في مباراة فيكتوريا بيلزن، لا أنظر إلى ما هو أبعد من هذا المشهد".

وحظي لوبيتيغي بدعم متجدد من إيسكو نجم ريال، الذي تواجداً إلى جانبه في المؤتمر الصحفي، والذي قال: "أعتقد أن إقالة المدرب ستكون ضرباً من الجنون، عليكم أن تتركوه يعمل، مضى على وجوده هنا نحو شهرين! إذا تخلصتم من المدرب، هذا يعني أن عليكم التخلص منا جميعاً؛ نحن الذين لا نسجل الأهداف، ولا نلعب بشكل جيد".

وبدأت التقارير تتحدث عن أسماء قد تكون بديلة للوبيتيغي، في حال قرر رئيس ريال، فلورنتينو بيريز، الاستغناء عنه، علماً بأن التعاقد مع مدرب من العيار الثقيل سيكون شبه مستحيل في خضم الموسم الكروي.

ورجحت بعض التقارير كفة المدرب السابق لتشيلسي أنتونيو كونتي، لا سيما أنه لا يعمل حالياً.

ولن يكون ثمة بديل عن الفوز بالنسبة للوبيتيغي أمام فيكتوريا بيلزن، الذي حقق انتصارين يتيمين في تاريخ مشاركاته في المسابقة.