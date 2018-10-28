ملخص مباراة نابولي وروما 1-1 الدوري الإيطالي

الشعراوي يحتفل بهدفه

تعادل نابولي مع ضيفه روما بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جرى على ملعب سان باولو ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

تقدم الضيوف أولاً عبر ستيفان الشعراوي في الدقيقة 14، إلا أن البديل درايس ميرتينز أنقذ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حينما أدرك التعادل في الدقيقة 90.

أهداف مباراة ميلان وسامبدوريا 3-2 الدوري الإيطالي

فالفيردي: برشلونة استحق الفوز وإقالات المدربين غير عادلة

أرقام من الكلاسيكو بعد فوز برشلونة الكاسح

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون 2-1 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة كريستال بالاس وآرسنال 2-2 الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، كما رفع روما رصيده بدوره إلى 15 نقطة في المركز الثامن.