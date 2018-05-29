جماهير برشلونة غاضبة من بويول

كارليس بويول

تحدث أسطورة برشلونة المعتزل كارلوس بويول عن سوء الفهم الذي حصل بينه وبين محبي البارسا، بعد التصريحات التي نشرها عبر صفحته الشخصية على "تويتر" إثر تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال خمس سنوات والـ 13 في تاريخه.

وشرح النجم المعتزل لجماهير البلاوغرانا أنه كان يقصد أن ينبه إدارة البارسا ولاعبي النادي على ضرورة التركيز على بطولة دوري أبطال أوروبا والفوز بها، بدلاً من الاهتمام بكأس إسبانيا.

وقال بويول: "أنا غاضب كمشجع لبرشلونة بعد سيطرة ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن المنافسة على الثلاثية كل موسم شيء صعب للغاية، لذلك يجب عدم التركيز على كأس إسبانيا.

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"أنا مقتنع بأن برشلونة أفضل من ريال مدريد، نمتلك ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم، وأعتقد أن بطولة دوري أبطال أوروبا لها تأثير أكبر للحصول على الكرة الذهبية، لذلك أطالب ميسي بإظهار موهبته في الدوري الإسباني ودوري الأبطال فقط، وأنا متأكد أنه سيوافق على ما أقوله".

وشنت جماهير البلاوغرانا هجوما لاذعاً على أسطورة الفريق، إذ اعتبرت أنه أهان النادي والمدرب واللاعبين بعد تقديمه التهنئة للغريم التقليدي، عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وتلميحه إلى أن الميرينغي بات يسيطر على بطولة أوروبا، وهو أمر اعتبرته الجماهير هجوماً على برشلونة.

واكتفى برشلونة الموسم المنصرم بالفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بصورة مبكرة على يد روما في إياب ربع النهائي بخسارته بثلاثية نظيفة.