ملخص مباراة فرنسا وآيرلندا 2-0 الودية

لاعبو فرنسا يحتفلون بهدف فقير (الثاني من اليمين)

تغلب منتخب فرنسا على ضيفه الآيرلندي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جرت على ملعب دو فرانس ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم الشهر القادم.

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جاء الهدفان عبر أوليفييه جيرو (40)، ونبيل فقير (44).