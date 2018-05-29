رسمياً: ليفربول يتعاقد مع فابينيو

فابينيو بقميص ليفربول

أعلن موناكو عن رحيل لاعب خط الوسط فابينيو إلى ليفربول دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وشارك النجم البرازيلي مع فريق الإمارة في 45 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

وكتب حساب موقع موناكو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم الاتفاق على انتقال فابينيو إلى ليفربول، في الأول من يوليو 2018، يتمنى النادي له مستقبلاً أفضل في الخطوة التالية، لن ننساك أبداً".

ملخص مباراة فرنسا وآيرلندا 2-0 الودية

أهداف مباراة إيطاليا والسعودية 2-1 الودية

أهداف مباراة البرتغال وتونس 2-2 الودية

الأهلي المصري يرفض الانسحاب من البطولة العربية رغم أزمته مع تركي آل الشيخ

جمهور ريال يطالب رونالدو بالبقاء خلال الاحتفالات بمدريد

وكانت صحيفة "تيليغراف" البريطانية قد أكدت أنه تم الاتفاق على بيع الدولي البرازيلي مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

ويسعى ليفربول لتدعيم خط وسطه بعدما فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ريال مدريد في النهائي 1-3.