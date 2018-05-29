مصير بايل مع ريال مدريد يتحدد خلال أيام

غاريث بايل

يبدو أن النجم غاريث بايل قد يرحل عن ريال مدريد خلال الصيف رغم تألقه وقيادته الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الدولي الويلزي قد دخل بديلاً في نهائي البطولة أمام ليفربول وتمكن من تسجيل ثنائية قاد بها الملكي للتتويج الـ 13 في التاريخ والرابع للاعب نفسه.

وقال بايل بعد المباراة أنه سيحسم مستقبله مع ريال مدريد قريباً بعد الاجتماع بإدارة النادي.

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بدورها، كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن وكيل أعمال الجناح الويلزي سيجتمع بالرئيس فلورنتينو بيريز خلال الأيام القادمة في ظل رغبة عدة أندية في التعاقد مع موكله صيفاً، وأبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

يذكر أن بايل لا يشارك بصفة أساسية مع المدرب زين الدين زيدان، وقد صرح هو حول ذلك مؤكداً رغبته في اللعب بصورة مستمرة.