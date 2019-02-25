مبابي يحطم الأرقام القياسية رغم صغر سنه

كيليان مبابي

أبدى كيليان مبابي، صاحب العشرين ربيعاً شغفاً بتحطيم الأرقام القياسية في سن مبكرة للغاية، وينتظر أن تشهد السنوات القادمة تحطيمه العديد من الأرقام القياسية، حيث يتوقع أن يصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الشاب هدفين ليقود باريس سان جيرمان إلى الفوز الكبير 3-0 على نيم أولمبيك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وحقق مبابي بهذا رقماً قياسياً جديداً له في الدوري الفرنسي، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يكسر حاجز الـ 50 هدفاً منذ نجاح يانيك ستوبيرا في هذا مع سوشو عام 1982، عندما كان في الحادية والعشرين من عمره.

ورفع مبابي (20 عاماً) رصيده في المسابقة إلى 51 هدفاً أحرزها في 89 مباراة حتى الآن، منها 16 هدفاً مع فريقه السابق موناكو.

ومنذ انضمام إيدينسون كافاني إلى المهاجم نيمار دا سيلفا في قائمة إصابات الفريق مطلع الشهر الحالي، لعب مبابي دور البطولة في صفوف باريس سان جيرمان.

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وسجل الدولي الفرنسي هدفاً على الأقل في كل مباراة من آخر أربع مباريات خاضها الفريق وذلك في غضون أقل من أسبوعين، وبالتحديد منذ فوز الفريق 2-0 على مستضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال الأوروبي، ثم أتبعها الفريق بثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي.

ورغم صغر سن مبابي، حصد اللاعب الشاب العديد من الجوائز الفردية إلى جانب الألقاب التي نالها مع موناكو وباريس سان جيرمان ومع المنتخب الفرنسي.

وظهرت موهبة مبابي مبكراً حيث سطع في أكاديمية بوندبي قبل التحاقه بقطاع الشباب في نادي موناكو عام 2013.

وبدأت مشاركات المهاجم مع موناكو في الدوري الفرنسي عام 2015 وهو في الـ 16 من عمره، كما توالت أهدافه بشكل رائع موسم 2016-2017 ليقود فريق الإمارة إلى الفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عاماً.

وحقق مبابي رقماً قياسياً الموسم التالي عندما أصبح أغلى لاعب شاب في التاريخ بانتقاله من موناكو إلى سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، كما أصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ بعد زميله نيمار.