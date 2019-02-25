ميسي يسير على درب الأساطير

ليونيل ميسي

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة المتصدر من الخسارة أمام مستضيفه إشبيلية وسجل له ثلاثية رائعة هي الـ 50 في مسيرته، وتمريرة حاسمة منحته فوزاً صعباً بنتيجة 4-2، السبت في المرحلة 25 من الدوري الإسباني.

وعادل أفضل لاعب في العالم خمس مرات في مناسبتين بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة بهدف ثالث مهاري وتمريرة حاسمة أبعدت برشلونة حامل اللقب بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.

وعقدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مقارنة بين احتفال ميسي مع زميله عثمان ديمبيلي في المباراة عقب إحراز الهدف الثاني، واحتفال مماثل للأسطورة البرازيلية، بيليه عام 1970. وحرص ميسي على معانقة ديمبيلي عقب الهدف الثاني، ورفع قبضة يده كعلامة على السعادة.

وأعاد احتفال ميسي إلى الأذهان نفس الصورة التي ظهرت في نهائي مونديال 1970 في المكسيك، عندما أحرز بيليه هدف البرازيل الأول أمام إيطاليا، ثم ذهب لاحتضان جيرزينيو ورفع قبضته بنفس الطريقة التي كررها النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك من يعقد مقارنات دائمة بين مسيرتي بيليه وميسي، لاختيار أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

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اعترف ميسي بأن الفوز على إشبيلية كان في غاية الأهمية، من أجل الحفاظ على الفارق الذي يفصل برشلونة متصدر جدول الدوري الإسباني عن باقي منافسيه.

نجم الدوري الإسباني

وقال ميسي”الفوز في المباراة كان مهماً للغاية. الفوز هنا على ملعب إشبيلية يعني أن الفريق حافظ على الفارق الذي يفصله عن باقي المنافسين. البطولة تقترب من نهاية الموسم والمنافسة بها تزداد صعوبة”.

واعترف ميسي بأن الفوز على إشبيلية في عقر داره لم يكن فوزاً في أي مواجهة بين الفريقين على هذا الملعب.

وقال ميسي: “إشبيلية يسعى دائماً لجعل المواجهة صعبة علينا، ولم يكن الأمر مختلفاً. مع هذه النتيجة، تقدّمنا خطوة جيدة إلى الأمام في مسيرتنا بالدوري”.

وأشار ميسي “هذه أوقات لا يمكننا خلالها اللعب دائماً بمستوياتنا العالية. مررنا بفترة لم نقدّم فيها أفضل أداء وهو ما جعل كل شيء أكثر صعوبة. وعندما يتعلق الأمر بمباريات حاسمة، فإن الأمر يكون أكثر صعوبة. وكان الأمر مختلفاً. قدمنا أداءً رائعاً كما نجحنا في هز الشباك”.