جماهير تشيلسي توجه هتافات عنصرية لمحمد صلاح

وجهت جماهير تشيلسي هتافات عنصرية تجاه محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك قبل مواجهة البلوز لسلافيا براغ اليوم الخميس ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

لكن أمام الفريق اللندني مواجهة أقوى الأحد القادم، وذلك حينما يلاقي مستضيفه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

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ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفع جماهير تشيلسي لتوجيه الهتافات العدائية صوب المصري نجم الريدز، إذ انتشر مقطع فيديو لبعض الأشخاص المنتمين للنادي الإنجليزي في إحدى حانات جمهورية التشيك، أثناء ترديدهم ألفاظاً عنصرية.

يذكر أن صلاح انتقل لتشيلسي عام 2014، قبل الرحيل لخوض تجربتين ناجحتين مع فيورنتينا وروما في إيطاليا، عاد بعدهما مرة أخرى للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول الذي أصبح معه أحد أفضل اللاعبين في العالم.