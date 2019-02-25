جمهور ليفانتي يهتف باسم رئيس ريال مدريد

فلورنتينو بيريز

شهدت مباراة ليفانتي وضيفه ريال مدريد واقعة غريبة ونادرة، بعدما ظل جمهور صاحب الضيافة في مدرجات ملعب سيوتات دي فالنسيا يهتف باسم رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز خلال خسارته 1-2 ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

حدثت الواقعة خلال الشوط الأول بعد احتساب ركلة جزاء بعد اللجوء لحكم الفيديو أظهرت وجود لمسة يد على مدافع، وسجل منها كريم بنزيمة الهدف الأول، حينها بدأ جمهور ليفانتي يهتف "فلورنتينو، فلورنتينو" الذي كان جالساً في المقصورة الرئيسية لمتابعة اللقاء.

وأراد جمهور ليفانتي بشكل ساخر، الإشارة إلى تأثير بيريز صاحب النفوذ، للحصول على مجاملات تحكيمية لفريقه، سواء في المنافسات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا كما يتهمه الخصوم دائماً.

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لكن ليفانتي وجمهوره كانوا في انتظار الأسوأ بعد احتساب ركلة جزاء ثانية لريال مدريد، أثارت المزيد من الجدل حين بدا أن كاسيميرو لم يتعرض لأي عرقلة، ولم يراجع الحكم اللقطة عبر الفيديو، وسجل غاريث بايل هدف الفوز من هذه الركلة.

ودافع أنصار الملكي عن اللاعب البرازيلي في لقطته الجدلية، وقال زميله داني كارفاخال أنه سمع صوت الضربة من مسافة 25 متراً، بينما أكد المدرب سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد أن كاسيميرو أخبره بتلقيه ضربة في كاحله.