ماتا: مطاردة صلاح تسببت في إصابتي

ماتا يغادر اللقاء بداعي الإصابة

كشف خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد عن سبب إصابته في مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي انتهت بالتعادل السلبي في قمة المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وقال الدولي الإسباني في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، أن النجم محمد صلاح كان أحد أسباب تعرضه للإصابة، وخروجه سريعاً خلال الشوط الأول.

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وأكد ماتا أنه شعر ببعض الآلام بداية المباراة، لكنه فضل الاستمرار بعد خروج هيريرا مصاباً، لذلك تحامل على نفسه وركض بأقصى سرعة ممكنة، من أجل إيقاف الهجمة المرتدة التي قادها صلاح، مما تسبب في تفاقم إصابته.

ولم يعلن مانشستر يونايتد مدة غياب النجم الإسباني، لكن من المتوقع أن يبتعد عن المشاركة في المباريات لعدة أسابيع قادمة.