جيرو مهدد بالغياب عن كأس العالم بداعي الإصابة

جيرو يتعرض للإصابة

تعرض المهاجم الفرنسي، أوليفييه جيرو، لإصابة قوية في الرأس في اللقاء الودي الأخير لمنتخب بلاده أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأميركية.

وانتهى اللقاء الودي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن خروج مهاجم تشيلسي أثار التساؤل حول قوة الإصابة واحتمالية مشاركته في كأس العالم 2018.

وتعرض جيرو لإصابة في الرأس بعد أن اصطدم مع مات مازيغا في الدقيقة 58، لتسيل الدماء من رأسه ويخرج من أرضية الملعب، ليحل عثمان ديمبيلي بدلاً منه.

ملخص مباراة فرنسا والولايات المتحدة 1-1 ودية

ملخص مباراة إسبانيا وتونس 1-0 الودية

أهداف مباراة المغرب وإستونيا 3-1 الودية

هل تنقذ الأموال العربية ميلان؟

نجم آرسنال السابق: سمعة فينغر السيئة أوروبياً تحول دون تدريبه لريال مدريد

وبقي جيرو على أرضية ملعب بارك أولمبيك ليون 5 دقائق من أجل تلقي العلاج خاصة مع كثرة الدماء التي كانت تسيل من رأسه، لكنه خرج دون مساعدة.

وقالت بعض التقارير أن جيرو قد يغيب عن كأس العالم، بحال تأكد إصابته بارتجاج في المخ ليفتح الباب أمام مهاجم آرسنال أليكساندر لاكازيت ومهاجم إشبيلية وسام بن يدر من أجل الدخول مكانه في القائمة النهائية للديوك قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال الروسي.

ويشارك منتخب فرنسا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.