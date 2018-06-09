ملخص مباراة إسبانيا وتونس 1-0 الودية

من مباراة المنتخبين

اقتنص المنتخب الإسباني فوزاً صعباً على حساب نظيره التونسي بهدفٍ نظيفٍ ودياً في ختام استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 84 حينما تمكن ناتشو من مراوغة دفاعات نسور قرطاج مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس أيمن المثلوثي ليمرر للبديل ياغو آسباس الذي سددها مباشرة في المرمى، مانحاً الماتادور هدف الانتصار.

أهداف مباراة المغرب وإستونيا 3-1 الودية

هل تنقذ الأموال العربية ميلان؟

نجم آرسنال السابق: سمعة فينغر السيئة أوروبياً تحول دون تدريبه لريال مدريد

رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكد اقتراب فقير من ليفربول

أهداف مباراة ألمانيا والسعودية 2-1 الودية

يذكر أن منتخب إسبانيا يستهل مشواره في المونديال بمواجهة غريمه البرتغالي في 15 من الشهر الجاري، ثم منتخب إيران في 20 من الشهر ذاته، تليهما مواجهة منتخب المغرب في 25 من نفس الشهر.

فيما يستهل منتخب تونس مشواره بملاقاة غريمه الإنجليزي في 18 من هذا الشهر، ثم يواجه منتخب بلجيكا في الـ 23، قبل أن ينهي مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب باناما في 28 من نفس الشهر.