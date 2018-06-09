ملخص مباراة فرنسا والولايات المتحدة 1-1 ودية

مبابي ينقذ فرنسا من الخسارة

فشل منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على حساب ضيفه منتخب الولايات المتحدة الأميركية ليتعادلا ودياً بنتيجة 1-1، في التجربة الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم التي أقيمت على ملعب بارك أولمبيك ليون.

سجل المنتخب الأميركي الشمالي أولاً عن طريق جوليان غرين في الدقيقة 45.

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وتعادل الديوك بعد عدة محاولات عبر النجم الشاب كيليان مبابي في الدقيقة 79.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب فرنسا ضمن المجموعة الثالثة في المونديال الروسي إلى جانب منتخبات بيرو والدنمارك وأستراليا.