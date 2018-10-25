جيولي: مبابي أو هازارد لتعويض رونالدو في ريال مدريد

كيليان مبابي

أكد لودوفيك جيولي لاعب برشلونة السابق أن على ريال مدريد أن يعوض رحيل النجم كريستيانو رونالدو في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات أدلى النجم الفرنسي السابق بها لصالح "أومني سبورت"، وأكد خلالها أن عدم تعويض الدولي البرتغالي الصيف الماضي كان هفوةً كبيرةً من طرف الإدارة.

وقال جيولي: "يعاني ريال مدريد بعض الشيء، يعد رونالدو إضافة قوية ليوفنتوس لأنه لاعب كرة قدم محترف وعظيم.

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"عندما يغادر المدير الفني الذي حقق ثلاث ألقاب دوري أبطال متتالية ومن بعده أهم وأفضل لاعب في صفوفك، يكون من الصعب تعويضهما.

"لا يملك ريال مدريد لاعباً مثل رونالدو اليوم، ولم يقدموا على التعاقد مع من يستطيع تعويضه، مثل (كيليان) مبابي أو (إيدين) هازارد".

وانضم رونالدو لصفوف يوفنتوس مع نهاية كأس العالم بعدما سعى للرحيل عن ريال مدريد، ودفع النادي الإيطالي أكثر من 100 مليون يورو لاستقطابه.

يذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في الدوري الإسباني.