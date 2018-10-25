صلاح: سعيد بوصولي لـ 50 هدفاً مع ليفربول

صلاح يقود ليفربول للفوز

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بتسجيل هدفين في شباك النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا خلال اللقاء الذي انتهى لمصلحة فريقه برباعيةٍ نظيفة.

وتمكن الدولي المصري من استعادة شهيته التهديفية من جديد بتسجيل ثنائية مهمة، وقال نجم الريدز بعد المباراة: "كانت مواجهة هامة وعلمنا أنها ستكون صعبة وفي النهاية حصلنا على النقاط الثلاث".

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وأما عن رقمه القياسي الجديد، صرح صلاح: "أنا سعيد جداً بوصولي للهدف رقم 50 مع ليفربول، نحن نعلم كيف نلعب مع بعضنا البعض".

وتأتي ثنائية صلاح بعد عودته مرة أخرى للتسجيل أمام هاديرسفيلد تاون ضمن الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، مقابل 5 نقاط لنابولي وأربعة لباريس سان جيرمان ونقطة للنجم الأحمر.