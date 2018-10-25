بايل متهم جديد بالتهرب الضريبي

غاريث بايل

اتهمت مصلحة الضرائب الإسبانية الويلزي غاريث بايل جناح ريال مدريد بالتهرب من دفع مبلغ 337 ألف يورو مستحقة السداد.

وانضم بايل إلى ريال مدريد عام 2013 وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات معه.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن بايل غُرم بقيمة 337 ألف يورو لمصلحة الضرائب بعد استخدام شركة إنجليزية لإدارة صورته الدعائية في 2013.

وأوضحت أن الويلزي لم يسدد 200 ألف يورو لمصلحة الضرائب وتم إضافة 100 ألف يورو أخرى غرامة للتأخير في دفع المبلغ المستحق إلى جانب 37 ألف يورو فوائد على الضريبة الأصلية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن القضية ليست كبيرة وفي حال دفع نجم ريال مدريد المبلغ المطلوب فلن تحدث أي أزمة.

وسبق وتوصل النجمان الآخران لوكا مودريتش ومارسيلو لاتفاق مع مصلحة الضرائب لتسوية أمورهما المالية تجنباً لوصول قضيتيهما إلى المحكمة والتهديد بالسجن.

كما دفع كريم بنزيمة حوالي نصف مليون يورو لمصلحة الضرائب بعد اتهامه بالتحايل، وسوّى سيرخيو راموس قضيته مقابل 100 ألف يورو.