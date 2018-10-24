أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد 4-0 دوري أبطال أوروبا

فوز تاريخي لدورتموند على أتلتيكو

سحق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني برباعيةٍ نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

سجل الأهداف كلٌ من آكسيل فيتسيل (38)، ورافاييل غيريرو (هدفان في الدقيقتين 73 و 89)، وجايدون سانتشو (84).

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بهذا الانتصار، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 9 نقاط لينفرد في صدارة المجموعة، أما أتلتيكو مدريد فبقي رصيده ثابتاً عند 6 نقاط في المركز الثاني.