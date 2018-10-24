أهداف مباراة باريس سان جيرمان ونابولي 2-2 دوري أبطال أوروبا

لم تكتمل فرحة إنسيني بهدفه حيث أنه اضطر لمغادرة اللقاء في الشوط الثاني بداعي الإصابة

تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي بشق الأنفس مع ضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب بارك دو برانس لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق ماريو روي (61 بالخطأ في مرمى فريقه)، وآنخيل دي ماريا (90)، أما هدفا الضيوف فجاءا عن طريق لورينزو إينسيني (29)، ودرايس ميرتينز (77).

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بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني، كما رفع باريس سان جيرمان رصيده بدوره إلى 4 نقاط في المركز الثالث.