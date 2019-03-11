رسمياً: زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

زين الدين زيدان

أعلن ريال مدريد رسمياً عودة زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني بعد رحيله الصيف الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب سانتياغو سولاري.

ووجهت إدارة النادي الملكي الشكر لسولاري على ما قام به خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد توليه إدارة الفريق في أكتوبر الماضي خلفاً لجولين لوبيتيغي.

ومن المقرر أن يمتد عقد زيدان الجديد حتى صيف عام 2022.

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يذكر أن "زيزو" قد قاد الميرينغي للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، قبل أن يقرر الرحيل بعد تتويجه الموسم الماضي باللقب.

ويعيش ريال مدريد فترة عصيبة بعد خروجه من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2010 على يد أياكس أمستردام، ووداعه كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي أمام برشلونة، والهزيمة من البارسا المتصدر أيضاً في الدوري الإسباني واتساع فارق النقاط بين الغريمين.

كما أن سولاري كان قد دخل في صراعات مع لاعبين مثل إيسكو وكايلور نافاس ومارسيلو.