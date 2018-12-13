كلوب: لست مهتماً بالثأر من ريال مدريد

يورغن كلوب

تعد الخصومات شيئاً مألوفاً ومعتاداً في كرة القدم، لكنها تكون غالباً بين فريقين متنافسين في المدينة ذاتها، أو حتى قطبي الدوري المحلي في بلد ما، لكن منذ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بدا أن ليفربول اعتبر ريال مدريد خصماً مباشراً له، لا سيما أن جماهير الفريق الإنجليزي يعتبرون أن فريقهم خسر بطريقة غير شريفة.

فبعد أن تعرض الجناح محمد صلاح، لإصابة في الكتف إثر احتكاك عنيف مع سيرخيو راموس قلب دفاع الميرينغي، الذي اعتبره عشاق ليفربول مقصوداً ومتعمداً لإخراج نجمهم الأبرز من المباراة، لا يطيق جمهور الريدز انتظار الفرصة للانتقام من الفريق الملكي، ويبدو أنها باتت قريبة.

وتأهل ليفربول إلى ثمن نهائي البطولة، بعد الفوز المثير بهدف نظيف على نابولي في آخر جولات مرحلة المجموعات لينهي مجموعته الثانية في مركز الوصافة، مما يعني أنهم قد يلاقون متصدر المجموعة السابعة، في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة الذي خسره أبناء آنفيلد بصورة درامية ومؤلمة 1-3.

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لكن يورغن كلوب مدرب ليفربول كان واقعياً خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة نابولي حين قال أنه لا يفكر في الثأر من ريال، وذلك بعد أن سأله أحد الصحفيين عما إذا كان هذا الشعور يراوده مثل قطاع عريض من جمهور النادي.

وعن السبب، أوضح كلوب: "سأنتظر ما يحدث. فحتى الساعة 7:55 من الليلة (أول أمس) لم أكن واثقاً حقاً من مسألة تواجدنا في دور الـ 16 لكننا وصلنا. فكيف يمكنني أن أجلس هنا وأطلب مواجهة فريق بعينه؟ لا أبالي، احتل الفريق وصافة المجموعة مما يعني أننا سنلاقي منافساً قوياً ورائعاً، هذا ما أعرفه".

بالمثل، أكد المدرب الألماني المخضرم أنه لا يكترث لهوية الفريق الذي قد يسبب له وللاعبيه أكبر قدر من المتاعب، مضيفاً أنه لا يفكر في الأدوار الإقصائية بعد تأهل فريقه لثمن النهائي، بفضل الهدف الرائع الذي سجله المصري محمد صلاح، وتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر في الذود عن مرماه.