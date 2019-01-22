دي بروينه يعترف بتراجع مستواه

كيفين دي بروينه

اعترف كيفين دي بروينه بتراجع مستواه هذا الموسم مع مانشستر سيتي، لكنه أكد في نفس الوقت أن عودته للمشاركة بشكل منتظم ستكون وسيلته لاسترجاع ما فاته.

وحظي الدولي البلجيكي بموسم رائع خلال 2017-2018 قاد به سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي محطماً العديد من الأرقام القياسية، لكن الإصابات أعاقت مواصلة تقديمه لنفس المستوى هذا الموسم وقد أبعدته عن العديد من المباريات.

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ولم يُخف دي بروينه حقيقة تراجعه، بقوله: "أنا بحاجة للمشاركة في المباريات بصورة مستمرة، لأني لست معتاداً على اللعب كل 3 أيام، لكني أتحسن، أنا سعيد بأدائي، صحيح أنه ليس مثل الموسم الماضي لكني أتقبل ذلك تماماً بالنظر لأني غائب عن الملاعب منذ كأس العالم.

وقال البلجيكي عن مباراة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام بيرتون: "أريد خوض جميع المباريات، نعلم أن علينا حسم التأهل أمام بيرتون، لكن علينا إظهار الاحترام لمنافسينا في المباريات، ما فعلوه مذهل بالنسبة لهم. في النهاية، مشاركتي في يد المدرب (جوسيب غوارديولا)".