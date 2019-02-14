مارسيلو: سأرحل عن ريال مدريد حينما يصبح وجودي غير مرحب فيه

مارسيلو

خرج النجم مارسيلو بتصريحات جديدة حول مستقبله مع ريال مدريد، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب المواجهات السابقة، وسط تقارير تتحدث عن قرب رحيله عن صفوف بطل أوروبا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصريحات الدولي البرازيلي جاءت خلال مقابلة مع قناة (Esporte Interativo) قال فيها: "سأترك ريال مدريد عندما أشعر بأن وجودي غير مرحب فيه.

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"أثق بنفسي وفي العمل الذي أقوم به، عندما أكون حزيناً سأغادر، وفي الوقت الحالي لم أفكر أبداً في ذلك، وليس لدي أي سبب لتغيير الفريق الآن".

وكانت تقارير قد قرّبت الظهير الأيسر من يوفنتوس، وأجاب بهذا الصدد: "يوفنوس نادٍ رائع وله تاريخ كبير، لكني ارتبط بعقد مع ريال مدريد حالياً ولا أفكر في الرحيل، عانيت من فترة صعبة مع كرة القدم، لكني أواصل العمل باستمرار بمساعدة زملائي".

وختم حديثه بالقول: "علاقتي مع المدرب (سانتياغو سولاري) طبيعية، إنه شخص مباشر، يقول دائماً ما عليك فعله، ويفكر دائماً لمصلحة الفريق، وما قيل عن ابتعادي بسبب زيادة الوزن ليس إلا أكاذيب، مثل هذه الأشياء تخرج لتؤذيك كلاعب محترف".