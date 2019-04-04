طبيب المنتخب المغربي يتوقع لحاق حكيمي بكأس أمم إفريقيا

أشرف حكيمي

يرى عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي أن أشرف حكيمي نجم بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد سيلحق ببطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أكد من خلالها هيتفي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها حكيمي في مشط القدم قبل ساعات.

وقال هيتفي: "تمت العملية بشكل طيب تحت إشراف طبيب مشهور للغاية في تلك الحالات، وهو صديقي مانويل ديبرادو.

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"سبق له التعامل مع مثل حالة حكيمي مع العديد من النجوم الكبار، مثل نجم بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز.

"يتمتع حكيمي بحالة معنوية طيبة للغاية، وأنا أثق في أنه سيكون بأفضل حال في وقت قريب، ونتمنى أن يلحق بكأس أمم إفريقيا".

يذكر أن الدولي المغربي أصيب في مباراة دورتموند ضمن الدوري الألماني أمام فولفسبورغ التي حقق فيها أسود فيستفاليا الفوز بهدفين نظيفين واستعاد بسببه الصدارة.