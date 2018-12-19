رابيو يقترب من برشلونة

أدريان رابيو

أصبح أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان قريباً من الانتقال إلى برشلونة، بعدما رفض تجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن البارسا توصل لاتفاق نهائي مع رابيو يقضي بانتقاله إلى الفريق الكتالوني، بعد فشل مفاوضات الباريسي مع اللاعب لتجديد عقده.

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وكان آنتيرو هنريكي المدير الرياضي لحامل لقب الليغ 1، صرح بأن الدولي الفرنسي سيرحل نهاية الموسم، كما أنه سيبقى حتى رحيله على مقاعد البدلاء.