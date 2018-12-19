مارسيلو: لقب مونديال الأندية يحمل أهمية خاصة لريال مدريد

مارسيلو

أكد مارسيلو ظهير ريال مدريد أن بطولة كأس العالم للأندية ورغم أنها قصيرة مقارنة بالبطولات الأخرى، إلا أنها تحظى بأهمية كبيرة لدى ناديه الطامح للفوز باللقب.

وقال البرازيلي: "ارتدائي لقميص ريال مدريد يكفي كحافز كبير لخوض هذه المنافسة والفوز بها، على الصعيد الشخصي، لا أفكر بما سأقدمه في البطولة، بل أفكر باللعب الجماعي الذي سيقدمه الفريق".

وفي رده على تساؤل عن الشائعات التي تتردد عن احتمالات عودة جوزيه مورينيو لتدريب ريال مدريد، أكد مارسيلو أنه جاء إلى هنا للتحدث عن كأس العالم للأندية، لكنه آثر الحديث عن مورينيو لأنه مدرب عظيم على حد وصفه، حيث سبق له تدريب الملكي وحقق معه العديد من الإنجازات اللافتة.

وأوضح: "فيما يتعلق بعودته لقيادة ريال مدريد أو عكس ذلك، فأنا لست مخولاً للحديث في هذا الأمر، علماً بأن مورينيو ساعدني كثيراً خلال فترة قيادة للفريق".

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وشدد البرازيلي على أن لاعبي الخبرة في ريال مدريد، يقومون بدورهم على أكمل وجه في توجيه اللاعبين الصغار في السن، الذي طالبهم بالاستمتاع مع الفريق وتقديم كل ما في جعبتهم للبقاء الفريق في موقعه التنافسي.

وفي رؤيته لابتعاد إيسكو عن التشكيلة الأساسية، أكد مارسيلو أن الجميع يعلم جودة زميله وأسلوبه المميز، مشدداً على أن كافة اللاعبين لا بد أن تمر مسيرته ببعض المنعطفات، التي يتفاوت فيها أدائهم.

كما أكد أن وسائل الإعلام أعطت موضوع إيسكو أكبر من حجمه، في حين أن الدولي الإسباني ما يزال في ريال مدريد، ويعمل جاهداً من أجل الفريق حاله كحال كافة اللاعبين.

ووجه مارسيلو عبارات الإشادة إلى زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق، مؤكداً أن أي نادٍ يقوده "زيزو" في المستقبل سيحظى بمدرب يتمتع بقدرات كبيرة.