راكيتيتش يحسم الجدل حول مستقبل مع برشلونة

إيفان راكيتيتش

حسم إيفان راكيتيتش الجدل حول مستقبله مع برشلونة، في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله عقب الموسم الجاري، وسط اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي بضمه.

وقال الدولي الكرواتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "منذ وجودي هنا لا أعلم كم عدد المرات التي تم فيها الحديث عن رحيلي، شعوري جيد جداً هنا، وأنا سعيد للغاية.

"أتمنى من الجماهير والرئيس وزملائي بالإضافة لطاقم التدريب أن يكونوا سعداء بذلك، أتمنى البقاء هنا طويلاً، لأني مرتاح في برشلونة، وحاولت الإشارة بذلك لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو مؤخراً وأتمنى أن ينتبه لذلك".

وتأهل البارسا أمس لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على حساب إشبيلية، بالفوز عليه بنتيجة 6-1 في إياب ربع النهائي، بعدما خسر ذهاباً 2-0.

ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لضم راشفورد

ساني: الاستبعاد من كأس العالم حفزني

وكيل بايل يتحدث عن شائعات رحيل موكله عن ريال مدريد

تعرف على المباريات التي سيغيب نيمار عنها

راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا