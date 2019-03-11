أهداف مباراة الوحدة والاتحاد 4-1 دوري أبطال آسيا

الوحدة يسحق الاتحاد

حقق الوحدة الإماراتي فوزاً كبيراً على ضيفه الاتحاد السعودي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

جاءت أهداف المنتصر عن طريق صالح برغش (15)، وليوناردو دا سيلفا (هدفان في الدقيقتين 52 و 90+1)، واسماعيل مطر (80)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر طارق الشمراني في الدقيقة 56.

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ورفع الوحدة رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط بالتساوي، فيما بقي رصيد الاتحاد ثابتاً عند نفس الرصيد.