رسمياً: ألمانيا تهبط للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية

منتخب ألمانيا

هبط منتخب ألمانيا إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بصفة رسمية بعد فوز منتخب هولندا على ضيفه الفرنسي بنتيجة (2-0).

وحقق الطواحين فوزاً ثميناً على الديوك، ليصل رجال المدرب رونالد كومان للنقطة 6، فيما تجمد رصيد أبطال العالم عند 7 نقاط في صدارة المجموعة.

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وأرسلت هذه النتيجة المانشافت للمستوى الثاني (B)، في ظل تذيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

ولا يتبقى للألمان سوى مباراة واحدة أمام هولندا الاثنين المقبل، لكن الفوز لن يمنح رجال المدرب يواكيم لوف طوق النجاة من الهبوط.

وبات منتخب ألمانيا أمام فرصة واحدة للتأهل إلى يورو 2020، وذلك من خلال التصفيات المؤهلة للبطولة.