رسمياً: ألمانيا تهبط للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية
هبط منتخب ألمانيا إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بصفة رسمية بعد فوز منتخب هولندا على ضيفه الفرنسي بنتيجة (2-0).
وحقق الطواحين فوزاً ثميناً على الديوك، ليصل رجال المدرب رونالد كومان للنقطة 6، فيما تجمد رصيد أبطال العالم عند 7 نقاط في صدارة المجموعة.
ملخص مباراة البرازيل وأوروغواي 1-0 الودية
ملخص مباراة هولندا وفرنسا 2-0 دوري الأمم الأوروبية
ملخص مباراة السعودية واليمن 1-0 الودية
ملخص مباراة عُمان وسوريا 1-1 الودية
ملخص مباراة المغرب والكاميرون 2-0 تصفيات كأس أمم إفريقيا
وأرسلت هذه النتيجة المانشافت للمستوى الثاني (B)، في ظل تذيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
ولا يتبقى للألمان سوى مباراة واحدة أمام هولندا الاثنين المقبل، لكن الفوز لن يمنح رجال المدرب يواكيم لوف طوق النجاة من الهبوط.
وبات منتخب ألمانيا أمام فرصة واحدة للتأهل إلى يورو 2020، وذلك من خلال التصفيات المؤهلة للبطولة.
اختيار المحرر
أهم العناوين
- فوز ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2008، إنتصارات لتونس والجزائر والكاميرون ونيجيريا والسنغال في التصفيات الأفريقية
- مدرب ألمانيا رودي فولر يستقيل من منصبه بعد الفشل الذريع في بطولة الأمم الأوروبية 2004
- تعادل مانشستر يونايتد وفوز تشيلسي في إفتتاح الدوري الإنكليزي، هامبورج يواجه فرايبورج في الدور الثاني لكأس ألمانيا،وبرشلونة يرفض التخلي عن موتا
- فوز إيطاليا وتعادل إنكلترا وخسارة إسبانيا وفرنسا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ، وفوز الجزائر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
- كاكا يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2007، إيطاليا وفرنسا وجها لوجه في كأس الأمم الأوروبية، وهزيمة أولى لأياكس في هولندا