ملخص مباراة السعودية واليمن 1-0 الودية

منتخب السعودية

تغلب المنتخب السعودي على نظيره اليمني بهدفٍ دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالرياض، ضمن تحضيرات الطرفين لكأس أمم آسيا يناير 2019 بالإمارات.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الموهوب عبد الرحمن غريب في الدقيقة 33، بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد استغلاله لخطأ دفاعي يمني.

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وسيطر الأخضر على معظم مجريات اللقاء من جميع النواحي، وأضاع الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى اليمني.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره الأردني الثلاثاء المقبل، في إطار استعداداته القوية لكأس أمم آسيا 2019، على الأراضي الإماراتية، إذ يشارك ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.