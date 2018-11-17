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ملخص مباراة عُمان وسوريا 1-1 الودية

ملخص مباراة عُمان وسوريا 1-1 الودية
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نشر 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - 02:17 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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منتخب عُمان
منتخب عُمان

تعادل المنتخب العُماني مع نظيره السوري بنتيجة 1-1 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحضيراً لنهائيات كأس آسيا بالإمارات 2019.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق محسن جوهر في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وعادل منتخب سوريا في الدقيقة 45+1  عن طريق يوسف قلقا.

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ويخوض منتخب عُمان مباراته الثانية في الـ 19 من الشهر الجاري بنفس الملعب مع نظيره البحريني في الوقت الذي سيلتقي المنتخب السوري مع نظيره الكويت في الكويت.

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