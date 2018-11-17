ملخص مباراة المغرب والكاميرون 2-0 تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب المغرب

فاز المنتخب المغربي الجمعة على ضيفه الكاميروني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

حسم المنتخب المغربي المباراة بفضل نجمه حكيم زياش الذي سجل الهدفين الأول في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، والثاني من تسديدة قوية ورائعة في الدقيقة 66.

بهذا الفوز الثمين، تصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد الكاميرون عند سبع نقاط في المركز الثاني، يليه منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، فيما يأتي منتخب جزر القمر في ذيل الترتيب برصيد نقطتين وذلك قبل جولة واحدة على ختام التصفيات.

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وسيتأهل منتخب المغرب رسمياً في حال هزيمة أو تعادل منتخب مالاوي بمواجهة جزر القمر في المباراة التي ستجمع بينهما السبت بينما، وفي حال فوز مالاوي سيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

يذكر أن هذه أول مرة ينتصر فيها المنتخب المغربي على نظيره الكاميروني، إذ أنه من أصل 12 مواجهة سابقة بين المنتخبين انتهت ثماني منها بتفوق المنتخب الكاميروني، بينما تحقق التعادل في ثلاث مباريات، قبل أن يفوز المنتخب المغربي في مباراة اليوم وبذلك تحرر من عقدة غريمه.