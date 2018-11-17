ملخص مباراة البرازيل وأوروغواي 1-0 الودية

نيمار

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الأوروغوياني بهدفٍ نظيفٍ في مباراة ودية جمعتهما على ملعب الإمارات في لندن.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق نيمار من ركلة جزاء.

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يذكر أن نيمار نجم باريس سان جيرمان شارك في مباراته الدولية الـ 95 مع منتخب بلاده.