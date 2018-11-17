ملخص مباراة هولندا وفرنسا 2-0 دوري الأمم الأوروبية
حقق منتخب هولندا الجمعة فوزاً ثميناً على نظيره الفرنسي بنتيجة (2-0) ليحيي آماله في التأهل إلى الدور المقبل من دوري الأمم الأوروبية، ليهبط المنتخب الالماني بالتالي إلى المستوى الثاني من البطولة.
جاء هدفا المباراة التي أقيمت على ملعب فينورد عن طريق جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 44، وممفيس ديباي في الدقيقة 90+6 من نقطة الجزاء.
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واختتم المنتخب الفرنسي مبارياته في المجموعة برصيد سبع نقاط وفي الصدارة، وبعده المنتخب الهولندي برصيد ست نقاط ويتبقى له مواجهة أخيرة امام المنتخب الألماني صاحب النقطة اليتيمة.
وفي حال فوز المنتخب الهولندي على نظيره الألماني سيحجز بطاقة التأهل عن المجموعة برصيد تسع نقاط، فيما ينتظر المنتخب الفرنسي خدمة من المنتخب الالماني في اللقاء الأخير بالمجموعة.
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