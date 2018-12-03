رسمياً: استخدام تكنولوجيا الفيديو المساعد في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا

تكنولوجيا الحكم المساعد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشكل رسمي عن إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد لملاعب بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

جاء هذا في بيان صادر عن يويفا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي أقيم اليوم في مدينة دبلن بجمهورية إيرلندا.

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وسيتم تطبيق التقنية بشكل كامل بدءاً من الأدوار الاقصائية لدوري أبطال أوروبا على أن تطبق في نهائي النسخة الجارية من الدوري الأوروبي فقط ويتم تعميمها منذ بداية نسخة الموسم المقبل.

وقال أليكساندر سيفيرين رئيس يويفا: "نحن على استعداد تام لاستخدام تقنية الإعادة التلفزيونية مبكراً عما كنا قد خططنا له من قبل".





