رسمياً: ريال مدريد يعتمد على سولاري حتى 2021

سانتياغو سولاري

أعلنت إدارة ريال مدريد عن تثبيت سانتياغو سولاري كمدرب دائم للفريق الأول حتى 30 يونيو من عام 2021.

وكان المدير الفني الأرجنتيني قد تولى تدريب ريال بشكلٍ مؤقت عقب إقالة يولين لوبيتيغي من منصبه بعد الخسارة في الكلاسيكو بخماسية مقابل هدف وتراجع نتائج بطل أوروبا.

ونجح سولاري في قيادة ريال مدريد للفوز في أول أربع مباريات له في مختلف المسابقات في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

شرط وحيد يضمن بقاء مورينيو في مانشستر يونايتد الموسم القادم

محمد صلاح لاعب العام في حفل جوائز نورثويست

وكيله: الانتقادات التي وجهت لديمبيلي مضحكة

محرز يبدأ التأقلم مع أسلوب غوارديولا

بوغبا ومارسيال خارج قائمة فرنسا

وكان من المفترض أن يتولى الأرجنتيني منصب المدير الفني مؤقتاً في ظل انتشار أنباء عن رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدرب تشيلسي السابق أنتونيو كونتي أو مدرب آرسنال السابق آرسين فينغر.

لكن نتائج سولاري مدرب فريق الشباب (كاستيا) السابق في أول أربع مباريات مع الفريق الأول وتحقيقه العلامة الكاملة وانتصاره في ثلاث مباريات خارج ملعبه أقنعت إدارة النادي بتعيينه بصفة دائمة حتى نهاية موسم 2021.

يذكر أن ريال مدريد أحرز في مبارياته الأربعة تحت إشراف سولاري 15 هدفاً، فيما استقبلت شباكه هدفين فقط.