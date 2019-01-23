رسمياً: مرسيليا يتعاقد مع بالوتيلي

ماريو بالوتيلي

انضم المهاجم ماريو بالوتيلي إلى أولمبيك مرسيليا بشكلٍ رسمي قادماً من جاره نيس.

وأجرى الدولي الإيطالي صباح اليوم الفحص الطبي للفريق الجنوبي، وسيرتدي القميص رقم 9.

وقضى بالوتيلي موسمين ونصف مع نيس، لكنه فشل الموسم الحالي في هز الشباك، ليتم فسخ عقده، رغم تسجيله 42 هدفاً في 64 مباراة.

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وانتقل الدولي الإيطالي صاحب الـ 28 عاماً بعقد يمتد لستة أشهر مقابل 3 ملايين دولار حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلق بالوتيلي على انتقاله لصفوف الفريق الجنوبي: "أعرف ماذا تتوقعه مني الجماهير، مشجعو مرسيليا مثلي، عليّ أن أتدرب، هذا ما افتقده، لكني اشعر أني بحالة جيدة".

يذكر أنه سبق لبالوتيلي الدفاع عن ألوان ميلان وإنتر في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا.